طريقة إصدار بطاقة مدى الرقمية من البنك الأهلي وإضافتها إلى محفظة apply pay

طريقة إصدار بطاقة مدى الافتراضية الرقمية من البنك الأهلي التجاري وإضافتها إلى محفظة apply pay، أعلن البنك الأهلي قبل فترة عن إصداره لبطاقات مدى الرقمية والتي تتواجد على جهازك الجوال، على عكس البطاقات الأُخرى البلاستيكية التي تحتفظ بها في محفظتك وقد تُفقدها بسهولة، وهذا ما يجعل بطاقة مدى الافتراضية هي الأفضل حيث تمنح عملائها الكثير من المزايا، ليس هذا فقط وإنما تمنحهم عروض وخصومات هائلة تجعلها الأفضل من نوعها.؛ لذا فقد أصدر البنك الأهلي هذا القرار بتوفير بطاقة افتراضية رقمية تساعد عملائها في التسوق والشراء عبر الإنترنت، واليوم سنتناول طريقة إصدار بطاقة مدى الرقمية بسهولة عن طريق تطبيق الأهلي موبايل، ثم سنتعرف على طريقة إضافة البطاقة إلى وسيلة الدفع apply pay.

طريقة إصدار بطاقة مدى الرقمية البنك الأهلي التجاري

بعد تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك في تطبيق الأهلي موبايل، قم بالضغط على إدارة الحسابات ثم النزول لأسفل الشاشة والضغط على إصدار بطاقة مدى الجديدة، ثم يتم الضغط على استمرار وسيتم إرسال رسالة نصية لك على الجوال الخاص بك والمُسجل لدى الأهلي موبايل، تحتوي هذه الرسالة القصيرة على رمز للتفعيل عليك إدخاله لإصدار وتفعيل البطاقة، وبهذه الكيفية تم تفعيل البطاقة الرقمية مدى من البنك الأهلي بنجاح.

تمنحك بطاقة مدى الرقمية إمكانية التمتع بالكثير من العروض عبر تطبيق برايسلس المُقدم من ماستر كارد، كما توفر لك خدمة كونسيرج التي تُقدم لك الكثير من المزايا التي يمكنك التمتع بها حول العالم، بالإضافة إلى ذلك يتم قبول بطاقة مدى البنك الأهلي ويمكنك استخدامها للتسوق في أي مكان في العالم ومن أي متجر، كما توفر لعملائها مزايا أمنية ضد الصعوبات المتعددة التي قد تواجهها في السفر.

إضافة بطاقة مدى الأهلي إلى محفظة apply pay

إذا كنت تريد إضافة بطاقة مدى الرقمية البنك الأهلي إلى المحفظة الخاصة بك apply pay كوسيلة للدفع، قم بعد خطوة تفعيل البطاقة بالضغط على wallet ثم الضغط على التالي والانتظار حتى إضافة البطاقة إلى المحفظة، وذلك مع إدخال الاسم ورقم البطاقة ثم الموافقة على الشروط والأحكام، وإذا قُمت بفتح تطبيق المحفظة apply pay ستلاحظ تواجد البطاقة داخل المحفظة حينها قم بالضغط على انتهاء، وللتأكد من أن البطاقة مُفعلة وتتواجد لدى حسابك يتم الضغط على حسابات ثم إختيار خدمات بطاقة مدى وستلاحظ تواجد البطاقة القديمة والجديدة، أصبح الآن يمكنك إستخدام بطاقة مدى الرقمية من البنك الأهلي للتسوق والشراء عبر الإنترنت أو لأي هدف أخر.