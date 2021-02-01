أسهل طريقة تحميل لعبة فورت نايت للهاتف الذكي مجانا 100%

أسهل طريقة تحميل لعبة فورت نايت للهاتف الذكي نعرضها فيما يلي بأبسط الخطوات الممكنة، حيث توجد مجموعة معينة من الإصدارات الخاصة بالهواتف الذكية التي تسمح بتنزيل لعبة فورت نايت خلالها، كما أنه لابد من توافر بعض الإمكانيات الخاصة بهذه الأجهزة لتنزيل نسخة متكاملة من اللعبة، مع الحذر التام من بعض المواقع التي توفر هذه النسخ من اللعبة نظير مبلغ نقدي.

تحميل لعبة فورت نايت

تحميل لعبة فورت نايت يحتاج لتوافر بعض الإمكانيات الخاصة داخل الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ممارسة اللعبة، على أن توجد هذه الإمكانيات في الحد الأدنى لها، وأهم هذه الإمكانيات هي التالي:

حجم ذاكرة الفيديو الحد الأدنى الواجب توافره لحجم ذاكرة الفيديو هو أثنين جيجابايت فيما فوق. إصدار المعالج وسرعته الحد الأدنى المسموح به لسرعة المعالج هو 2.8 جيجا هيرتز، كم لا يقل إصداره عن نوع كور أي فايف. حجم الرامات للنظام الحد الأدنى الواجب توفره لِرامات النظام بالجهاز المستخدم هو ثمانية جيجابايت. دقة الجرافيك يجب أن تكون دقة الجرافيك المستخدم من إصدار نِيفيدا جي تي إكس 660، أو إصدار أيه إم دي راديون إتش دي 7870.

تحميل فورت نايت الآب ستور للهاتف الذكي

يتم تحميل لعبة فورت نايت من خلال الآب ستور الموجود داخل الهاتف الذكي بشكل مباشر، حيث أنه بمجرد الضغط على الأيقونة المخصصة لذلك يتم الحصول على اللعبة ويمكنك الأستمتاع باللعب مع أصدقائك بسهولة بعد أن تقوم بتحميلها كاملة من الاب ستور الخاص بالجهاز الذي تمتلكه.