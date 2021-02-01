خطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي وقيمة الرسوم

مع انطلاقه يوم الإثنين في المملكة العربية السعودية، فإنه من الممكن التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي 1442هـ، لقياس مدى القدرة على الاستيعاب وتحليل المعلومات واستنباط النتائج، قبل الدخول إلى الجامعات في العام المقبل، فيما تأتي أسئلة هذه الامتحانات في مواد: الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات في الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، بنسبة 20% للصف الأول، و30% للصف الثاني، و50% للصف الثالث.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442

يبحث كثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، عن كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442هـ، خاصة بعد بدئه يوم الاثنين الموافق 1/2/2021، لأنه يظل فترة ثم يغلق، ويمكن التقديم عليه عبر الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس. يجب النقر على ملف المستفيد من أعلى الشاشة. إدخال رقم السجل المدني وكلمة السر. ننقر على تسجيل الدخول. نضغط على أيقونة سجل الآن أسفل اللوحة. سوف يظهر الملف الشخصي وفيه قائمة تشمل جميع الاختبارات المسجلة، والاختبارات المتاحة للتسجيل، والاختبارات السابقة والملغاة والنتائج. نضغط على الاختبارات المتاحة للتسجيل. البحث عن الاختبار العلمي أو النظري ونختار نوع الاختبار محوسب أو ورقي. ننقر على تسجيل. الموافقة على الشروط والأحكام من ثم النقر على “التالي”. مشاركة موقعنا السكني ليسمح لنا بالتعرف على المراكز القريبة. نختار مقر الاختبار ونحدد اليوم والتاريخ المناسبين. سيخرج بعد ذلك ملخص الحجز كاملا وننقر على التالي. قم بالتأكد من المعلومات الشخصية والنقر على التالي ثم موافق وفي النهاية النقر فوق تأكيد الحجز. يجب تسديد المقابل المالي والنقر على المتابعة إلى الدفع.

رسوم اختبارات قياس 1442

يمكننا معرفة قيمة رسوم اختبارات مركز قياس 1442 التي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي قبل التسجيل في الجامعات، وجاءت الرسوم على النحو التالي:

قيمة رسوم التسجيل في الاختبارات الورقية هي 100 ريال. قيمة رسوم التسجيل في الاختبارات المتأخرة الورقية هي 150 ريالاً. قيمة رسوم التسجيل في الاختبارات المحوسبة 150 ريالاً.

موعد تسجيل الطلاب في الاختبار التحصيلي

يلزم على طلاب وطالبات الثانوية العامة، التسجيل في أداء الاختبار التحصيلي، وتم تخصيص المواعيد للطلاب والطالبات ووضع فترتين لهم، وجاءت المواعيد كالتالي: