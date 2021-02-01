أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 243 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 243 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 243 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان الخروقات تمثلت في 5 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي، وتحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والمدينة وكيلو16 والمنظر والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى رصد 58 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و161 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

