القبض 6 أشخاص لسرقتهم محال تجارية وأحد المقيمين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدى، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأشار الغامدى إلى أن المضبوطين ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات "180.000" ريال سعودى، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.