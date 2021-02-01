عبير موسى: تونس فى وضع خطير وحكم الإخوان يمنع الإصلاحات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة التونسية، عبير موسى، إن حكم الإخوان فى تونس يمنع الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، محذرة من أن تونس أصبحت فى وضع اقتصادى خطير بسبب السياسات الخاطئة منذ 2011.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، قالت موسى، إن بعض القوى المدنية تساعد راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإخوانية، فى السيطرة على البرلمان التونسى، مضيفة أن الغنوشى يريد نظامًا برلمانيًا يسيطر به على مفاصل الدولة التونسية.

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