جين ساكى : إدارة بايدن تأمل فى إزالة السياج المؤقت حول البيت الأبيض

وأضافت ساكى فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن هدف بايدن ونائبته هو أن "تُعدل الخدمة السرية" من محيط المبنى "بمجرد أن يكون ذلك منطقياً من وجهة نظر أمنية شاملة".
وأشارت ساكى إلى أن العمل مع الخدمة السرية فى هذا الصدد يجرى عن كثب.
وحول حزمة الإغاثة من تداعيات كورونا، قالت ساكى إن بايدن يعتقد أن حجمها ينبغى أن يكون متناسباً مع نطاق الأزمة الحالية وهو ما جعله يقترح حزمة تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحاجة إلى تمرير حزمة إغاثة إضافية تتعلق بتداعيات كورونا "ملحة بشكل لا يصدق".
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