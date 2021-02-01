بايدن يدعو المجتمع الدولى للضغط على جيش ميانمار لتسليم السلطة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال البيت الأبيض، إن بيان بايدن بشأن ميانمار هو رسالة إلى جميع البلدان فى المنطقة.

ودعت كذلك الأمم المتحدة، إلى إطلاق سراح فورى لكافة المعتقلين فى ميانمار واستئناف العملية السياسية.

وأعلن جيش ميانمار، فى وقت سابق اليوم الإثنين، حل حكومة البلاد وتعيين 11 وزيرًا جديدًا.

وكان مجلس الأمن الدولى أعلن انعقاد جلسة طارئة، غدًا الثلاثاء، لبحث الوضع فى ميانمار، فى أعقاب إنقلاب الجيش على حكومة أونج سان سوكى، المنتخبة ديمقراطيًا والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى اعتقالها مع زعماء آخرين فى البلاد صباح اليوم.