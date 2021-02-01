شؤون المسجد النبوى تكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - كثَّفت لجنة متابعة ورصد الإجراءات الاحترازية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى أعمالها فى متابعة كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالمسجد النبوى.





وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوى عبدالعزيز بن على الأيوبى -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين- أنه تم العمل على خطة تعزيز الإجراءات تتضمن حملة توعوية للزوار والمصلين وإجراءات إلزامية ميدانية، وتنظيم المصليات والممرات والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمسجد النبوى، وفق الإجراءات الوقائية والاستفادة من المساحات المتاحة، وتنظيم حلقة عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الإجراءات الاحترازية وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأيوبى أن وكالة شؤون المسجد النبوى تدعو جميع الزوار والمصلين للتقيد بالإجراءات الاحترازية المتمثلة فى التباعد ولبس الكمامات بالطريقة الصحيحة وعدم التزاحم أو التجمع وإحضار السجادة الخاصة وعدم اصطحاب صغار السن وغسل اليدين وتعقيمها باستمرار.