عاجل .. خارجية بريطانيا تستدعى سفير ميانمار بعد الانقلاب العسكرى

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير ميانمار فى لندن، مساء اليوم الإثنين، وذلك على خلفية الانقلاب العسكرى الذى قام به جيش ميانمار صباح اليوم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





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