بايدن يدعو المجتمع الدولي للضغط على القوات العسكرية في ميانمار  

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي للضغط على القوات العسكرية في ميانمار للتخلي عن السلطة وإطلاق سراح المعتقلين ورفع قيود والامتناع عن العنف ضد المدنيين.

بايدن دعا المجتمع الدولي للضغط على القوات العسكرية في ميانمار للتخلي عن السلطةجيش ميانمار يحلّ الحكومة ويعين 11 وزيرا جديدا

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستراجع القوانين وتتخذ الإجراءات المناسبة في ميانمار.

وأعلن الحكام العسكريون في ميانمار اليوم الاثنين عزل حكومة أونغ سان سو كي وإبعاد 24 وزيرا ونائب وزير، وتعيين 11 وزيرا في إدارتهم الجديدة.

وجاء الإعلان على قناة "مياوادي" التلفزيونية التي يديرها الجيش وتضمن تعيين وزراء للمالية والصحة والإعلام والشؤون الخارجية والدفاع والحدود والداخلية.

واعتقل الجيش أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين في وقت مبكر من صباح اليوم، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة.

واتهم الجيش اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.

وفي وقت سابق اليوم تعهد العسكريون بتسليم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة ستجرى في البلاد، دون تحديد موعد لها.