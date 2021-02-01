الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة "كوفاكس" بهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الدول الفقيرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن فلسطين وتونس ستحصلان على لقاح "فايزر-بيونتك" الشهر الجاري من خلال مبادرة كوفاكس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ريك برينان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية قوله إن السلطة الفلسطينية ستحصل على 37 ألف جرعة من لقاح "فايزر" بحلول منتصف فبراير، فيما ستتلقى تونس 93600 جرعة من اللقاح.

وأشار برينان إلى وجود "فجوة كبيرة للغاية" بين طرح اللقاح في الدول الغنية وتلك البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتضررة من الجائحة.

وأوضح أن مبادرة "كوفاكس" تحتاج إلى الدعم المالي، وأن الموارد المالية الحالية لدعم تطعيم أكبر عدد من الناس باللقاح لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

وذكر المسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن التأخر في توفير اللقاح للبلدان الفقيرة زاد من خطر انتشار سلالات كورونا المتحورة، التي يمكن أن تكون أسرع انتشارا ويصعب احتوائها.