تراجع إصابات كورونا في لبنان وقفزة بالوفيات

سجلت السلطات الصحية في لبنان 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 63 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3145 حالة.

في المقابل، بلغ عدد الإصابات الحالية بفيروس كورونا في لبنان 303072 حالة، وفقا لإحصاءات الوزارة.

ووصل عدد حالات الشفاء من الفيروس في لبنان إلى 183263 حالة تعافٍ.

وكانت الصحة اللبنانية سجلت، امس الأحد، 2319 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة.