سجلت السلطات الصحية في لبنان 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 63 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3145 حالة.
في المقابل، بلغ عدد الإصابات الحالية بفيروس كورونا في لبنان 303072 حالة، وفقا لإحصاءات الوزارة.
ووصل عدد حالات الشفاء من الفيروس في لبنان إلى 183263 حالة تعافٍ.
وكانت الصحة اللبنانية سجلت، امس الأحد، 2319 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع إصابات كورونا في لبنان وقفزة بالوفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.