رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بمقديشيو

وشدَّد على أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عنمواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكافة الجماعات الإرهابية الضالة التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار.

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معربًا عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا هذا التفجير الإرهابي الجبان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.