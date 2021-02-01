نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرقاش: نستبشر بقاءات قيادتنا والحمد لله على نعمة الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الدكتور أنور قرقاش، وزير خارجية دولة الإمارات، صورة تجمع بين كل من محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات ومحمد بن راشد ال مكتوب، نائب رئيس الدولة، معلقا عليها قائلا:" نستبشر دائما بلقاءات قياداتنا، يحملون معهم هموم المواطن وطموح الوطن، وسعيهم الحثيث لتعزيز موقع الإمارات شغلهم الشاغل.

وتابع " قرقاش"، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:"الحمدلله على نعمة الإمارات