أخبار اليمن : هيئة رئاسة مجلس النواب تحث الحكومة على صرف المرتبات وحل ازمة المشتقات النفطية

هيئة رئاسة مجلس النواب تحث الحكومة على صرف المرتبات وحل ازمة المشتقات النفطيةحثت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين حكومة الإنقاذ الوطني على مضاعفة جهودها للتخفيف من معاناة المواطنين وصرف رواتب شهرية لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، وشددت على اهمية تنفيذ توصيات سابقة لمجلس النواب بشأن البحث عن الحلول المتاحة لتجاوز أزمة المشتقات النفطية.

جاء ذلك في إجتماع لها اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، والذي اقرت فيه دعوة أعضاء مجلس النواب إلى الحضور لإستئناف عقد جلسات المجلس السبت المقبل الموافق السادس من فبراير الحالي.

وناقشت الهيئة، المواضيع المتعلقة بمهام عملها في الجانبين التشريعي والرقابي، واستعرضت مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ16.

وأكدت الهيئة موقف اليمن الرافض للتدخلات الخارجية في الشأن اليمني والحرص على تغليب الحل السياسي وصولاً إلى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار.

كما أكدت الرفض لأي توجهات من شأنها النيل من أي مكون يمني .. مرحبة بالمواقف والتوجهات الرافضة لقرارات الإدارة الأمريكية السابقة.

ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الشكر للمواقف التي أعلنت تضامنها ووقوفها مع قضية الشعب اليمني ومظلوميته بما فيها التي صدرت عن برلمانيين ومسؤولين أوروبيين وأمريكيين.

وأقر الاجتماع، توجيه رسائل شكر إلى عضو مجلس العموم البريطاني مارتن دي لانتقاده حكومة بلاده المشاركة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان باليمن وقتل أبناء الشعب اليمني، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بشأن تجميد بيع الأسلحة للسعودية والإمارات مؤقتاً، ورئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، حول قرار وقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات ورئيس مجموعة برلمانين حزب الكل (اليمن) APPG في البرلمان البريطاني، كيث فاز وعضو البرلمان الفرنسي سباستيان نادوت، حول مطالبتهما تجميد بيع الأسلحة للسعودية والإمارات التي تقتل الشعب اليمني و تبنيهما المستمر لقضية اليمن ومظلوميته.

وأكدت الهيئة، أهمية التكاتف والتعاون وتوحيد الصف الوطني المناهض للعدوان وأدواته.

كما وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، رسالة شكر وتقدير للجاليات اليمنية في بلاد المهجر للجهود الدبلوماسية الشعبية التي تبذلها لإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العديد من دول العالم وكشف الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي بحق أطفال ونساء وأبناء اليمن على مدى ست سنوات.

وشددت، على أهمية تكاتف الجميع لمتابعة ملف جرائم العدوان بحق اليمنيين أمام المحاكم الدولية .. مناشدة المجتمع الدولي ومنظمات ومؤسسات وهيئات الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والقوى المحبة للسلام، العمل على وقف قتل أبناء الشعب الفلسطيني والانتصار لمظلوميته من خلال وقف هدم منازل الفلسطينيين والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة على مرأى ومسمع من العالم.

واستهجنت الهيئة، الأدوار المشبوهة للأنظمة المحسوبة على الأمة العربية التي هرولت مؤخراً لمولاة الكيان الصهيوني والتطبيع معه وفتح مطاراتها لدخول الصهاينة بدون جوازات في الوقت الذي تمنع فيه دخول الفلسطينيين وتضاعف من معاناة المرضى في مطاراتها وبكل قبح غير آبهة بالمواثيق والأعراف الإنسانية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وقف الاجتماع أمام تفاقم أزمة المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت دول العدوان في احتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء، ما يضاعف من معاناة الشعب اليمني.

وحذرت هيئة رئاسة مجلس النواب، من خطورة تفاقم الوضع الإنساني وتوقف الخدمات الطبية في أي لحظة بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

وأشادت بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في جبهات الدفاع عن الوطن والتصدي لتحالف العدوان السعو صهيو إماراتي.

واعتبرت الهيئة الانتصارات المتلاحقة تعزيزاً لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته في الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره واستعادة كافة الأراضي اليمنية المحتلة وطرد الغزاة والمحتلين.

وحيّت أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية على ما يحققوه من انتصارات على قوى العدوان .. مؤكدة أهمية تعزيز الصمود والثبات في الذود عن حياض الوطن وسيادته واستقلاله.

وتطرق الاجتماع إلى الآثار والأضرار المترتبة على استمرار العدوان والحصار وأبرزها انتشار الأمراض والأوبئة وسط خذلان متعمد من قبل المجتمع الدولي لآمال وتطلعات الشعب اليمني.

وحثت الهيئة حكومة الإنقاذ على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بصرف رواتب شهرية لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وكذا العمل على صرف رواتب لأسر الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم في الدفاع عن الوطن، وتنفيذ توصيات مجلس النواب الصادرة بهذا الشأن والبحث عن الحلول المتاحة لتجاوز أزمة المشتقات النفطية.

وأدانت هيئة رئاسة المجلس، ما قام به مرتزقة العدوان من اختطاف لسبع نساء في محافظة مأرب في جريمة تتنافى مع عادات وتقاليد الشعب اليمني المعروف بنخوته ونجدته وشهامته، في عيب أسود وتصرف غريب عن قيّم المجتمع اليمني وعاداته.

ودعا الاجتماع اللجان الدائمة في المجلس إلى استئناف اجتماعاتها وسرعة إنجاز المواضيع والقضايا المتبقية والمحالة إليها وتقديمها للمجلس.

كما ناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المتعلقة بمهام الأمانة العامة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

هذا وكانت الهيئة قد استهلت اجتماعها باستعراض محضرها السابق وأقرته.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب الدكتور رشاد أحمد الرصاص والأمين العام المساعد عبد الرحمن محمد المنصور.

