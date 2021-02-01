السودان: متمسكون باتفاق آمن لملء سد النهضة تقبله الدول الثلاث

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتصريحات عاجلة نشرتها قناة "العربية" منذ قليل، قال عباس إن سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة، مطالبًا بدور أكبر للاتحاد الإفريقى فى مفاوضات السد.

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