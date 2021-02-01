البيت الأبيض: بيان بايدن بشأن انقلاب ميانمار موجه لكل دول المنطقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، جاء تصريح متحدثة البيت الأبيض فى هذا الصدد لدى سؤالها عما إذا كان حديث بايدن موجهًا إلى الصين.

وفى بيان للبيت الأبيض، أمس الأحد، قال فيه إن "الولايات المتحدة تعارض أى محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطى فى ميانمار، وسوف تتخذ إجراءات ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات".

وأصدر بايدن أيضًا بيانًا منفصلاً بشأن ميانمار، اليوم الإثنين، قال فيه إن إدارته ستتخذ إجراءات عقابية ضد جيش ميانمار بسبب انقلابه على الحكومة المنتخبة.