أثينا: اليونان استعدت للحرب مع تركيا 3 مرات فى 2020

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، قال وزير الدفاع اليونانى إن بلاده كانت خلال المرات الثلاثة على "شفا الحرب" مع تركيا فى خلال صيف 2020، مضيفًا أن "الأسطول البحرى كان فى حالة التعبئة، حيث اقترب أسطولنا فى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وفى كثير من الحالات، من الأسطول التركى".

وشدد نيكولاوس على أن جميع القوات المسلحة، من الطائرات الحربية فى القواعد إلى القوات على الحدود، كانت جاهزة لأى تطور.

وفى سياق منفصل، صرح باناجيوتوبولوس بأن اليونان والولايات المتحدة ستجريان تغييرات فى اتفاقية التعاون الدفاعى، وقال إن "تمديد الاتفاقية تم التشاور عليه أيضًا".

كما أوضح باناجيوتوبولوس، أنه مع تنصيب الرئيس جو بايدن، هناك المزيد من الفرص للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين، مشيرًا إلى أن السبب فى ذلك هو عدم تمكنهم من العمل بشكل جيد مع الإدارة الأمريكية السابقة، لأن العلاقات الشخصية بين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان أثرت على الوضع العام.

وأضاف الوزير، أنه مع ذلك كانت هناك تصريحات إيجابية للغاية من وزارة الخارجية بخصوص موقف الولايات المتحدة واليونان، لافتًا إلى أن جو بايدن يعرف أثينا جيدًا ويدعمها، وهو أيضًا صديق لرئيس الوزراء ميكوتاكيس، وأعتقد أن هذا مهم.