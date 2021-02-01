دبى تعتمد مجموعة جديدة من التدابير الوقائية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة جديدة من التدابير الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا، على أن يبدأ تطبيقها من غدٍ الثلاثاء وحتى نهاية الشهر الشجارى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شملت التدابير الجديدة: خفض عدد الجمهور فى جميع دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% مع تعزيز الإجراءات الوقائية. كما شملت التدابير: خفض القدرة الاستيعابية فى مراكز التسوق لتصل إلى 70%، وإلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية الكلية للمنشأة. وتضمنت أيضا: تحديد عدد مستخدمى أحواض السباحة والشواطئ الخاصة فى المنشآت الفندقية بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان، إلزام المطاعم والمقاهى بإغلاق أبوابها فى موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل. بالإضافة إلى: تشديد المخالفات لكل من يثبت تعمّده الإخلال بالإجراءات الاحترازية أو تجاهلها، وتكثيف الرقابة لتأكيد التطبيق الدقيق لبرتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية. وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات فى دبى، أن القرارات تأتى فى ضوء زيادة المخالفات وارتفاع معدلات الإخلال بالتدابير الوقائية المُوصى بها، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 2 فبراير وحتى نهاية الشهر الجارى.

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