وفى تصريحات لوكالة "كاثوليك نيو سيرفيس" "سى.إن.إس" التابعة لمؤتمر الأساقفة الأمريكيين، قال البابا فرنسيس: "أنا راعى الناس الذين يعانون"، مضيفًا أنه من المهم "أن يروا أن البابا يزور بلادهم" حتى إن كان معظمهم سيرونه فحسب على شاشة التلفزيون لدواعى التباعد الاجتماعى.
وقالت الوكالة الكاثوليكية، إن البابا، 84 عامًا، يعتزم المضى قدمًا والقيام بالزيارة المقرر لها بين 5 و8 مارس المقبل، ما لم تحدث موجة خطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
وكان بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية العراقية قال، الأسبوع الماضى، إن البابا سيجتمع خلال الزيارة مع المرجعية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى، على السيستانى.
وتأتى زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، وسط وضع أمنى مضطرب فى بعض مناطق العراق، علاوة على أنها تأتى فى أعقاب أول تفجير انتحارى كبير فى بغداد منذ 3 سنوات.
وكان مئات الآلاف من المسيحيين فروا من العنف الطائفى الذى أعقب سقوط صدام أو طردوا من ديارهم بعد استيلاء تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من شمال البلاد فى 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم الصعوبات وقيود كورونا.. البابا فرنسيس ينوى زيارة العراق الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.