رغم الصعوبات وقيود كورونا.. البابا فرنسيس ينوى زيارة العراق الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الإثنين، إنه يعتزم زيارة العراق الشهر المقبل، حتى إذا كان معنى ذلك أن كثيرًا من المسيحيين العراقيين لن يتمكوا من رؤيته بشخصه بسبب قيود كورونا.





وفى تصريحات لوكالة "كاثوليك نيو سيرفيس" "سى.إن.إس" التابعة لمؤتمر الأساقفة الأمريكيين، قال البابا فرنسيس: "أنا راعى الناس الذين يعانون"، مضيفًا أنه من المهم "أن يروا أن البابا يزور بلادهم" حتى إن كان معظمهم سيرونه فحسب على شاشة التلفزيون لدواعى التباعد الاجتماعى.

وقالت الوكالة الكاثوليكية، إن البابا، 84 عامًا، يعتزم المضى قدمًا والقيام بالزيارة المقرر لها بين 5 و8 مارس المقبل، ما لم تحدث موجة خطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وكان بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية العراقية قال، الأسبوع الماضى، إن البابا سيجتمع خلال الزيارة مع المرجعية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى، على السيستانى.

وتأتى زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، وسط وضع أمنى مضطرب فى بعض مناطق العراق، علاوة على أنها تأتى فى أعقاب أول تفجير انتحارى كبير فى بغداد منذ 3 سنوات.

وكان مئات الآلاف من المسيحيين فروا من العنف الطائفى الذى أعقب سقوط صدام أو طردوا من ديارهم بعد استيلاء تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من شمال البلاد فى 2014.