أفادت تقارير صحفية عبرية، اليوم الاثنين، بأنه تم إحباط هجوم إرهابي على سفارة إسرائيلية بإحدى الدول الإفريقية الشهر الماضي، فيما تشير أصابع الاتهام إلى إيران.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلًا عن مسؤولين استخباراتيين، أن "إيران بعثت عملاء لهذه الدولة كانت مهمتهم جمع معلومات استخباراتية عن سفارة إسرائيل وسفارة الولايات المتحدة وسفارة الإمارات، من منطلق دراسة تنفيذ هجوم ضد إحدى هذه السفارات وبعض هؤلاء العملاء كانوا مواطنين أوروبيين ويحملون الجنسية الإيرانية".
وأضافت الهيئة أنه تم اعتقال عدد من العملاء، جزء منهم مواطنين من هذه الدولة الأفريقية، ودول أخرى، مشيرة إلى أن محاولة الاعتداء تلك نفذت من جانب إيران، في محاولة منها للانتقام لقائد فيلق القدس قاسم سليماني والعالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.
يذكر أن انفجارا وقع يوم الجمعة الماضي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وأفادت وسائل إعلام هندية بالعثور على رسالة تهديد في موقع الانفجار موجهة إلى السفير الإسرائيلي في الهند رون مالكا، تم الإشارة خلالها إلى اغتيال قاسم سليماني ومحسن فخري زادة، وتضمنت تهديدا واضحا للسفير: "الانفجار هو فقط عينة لأمور قادمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: إحباط هجوم لإيران على سفارات إسرائيل والإمارات وأمريكا بدولة أفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.