ترشيح جاريد كوشنر لجائزة نوبل للسلام بعد نجاح اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل

رُشح "جاريد كوشنر"، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق، ونائبه "آفي بيركويتز" يوم الأحد لجائزة نوبل للسلام؛ لعملهما في مجال السلام في الشرق الأوسط.

وتم الاعتراف بالاثنين في أربع صفقات تطبيع بين إسرائيل والدول العربية المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم".

وتم ترشيحهما من قبل المحامي آلان ديرشوفيتز، الذي كان مؤهلًا للقيام بذلك بصفته أستاذًا فخريًا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

كان كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتش، مبعوث الشرق الأوسط، من الشخصيات الرئيسية في التفاوض على الصفقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

وقال كوشنر في بيان إنه تشرف بترشيحه للجائزة. ومن المتوقع أن تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة جميع صفقات الأمن القومي التي تم التوصل إليها خلال إدارة ترامب، بما في ذلك حزم الأسلحة للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكانت هناك بعض الشكاوى من المشرعين بشأن صفقة المغرب لأنه للحصول على موافقة المغرب عليها، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وترك ترامب منصبه في 20 يناير وسط سحابة من الجدل، ما قد يؤثر على ما إذا كان الزوجان سيحصلان على جائزة نوبل. وهناك القليل من العوائق التي تحول دون الترشح لجائزة نوبل للسلام: الفوز في الواقع يمثل تحديًا أصعب بكثير. ويمكن لأي عضو في البرلمان الحكومي أو أستاذ جامعي ، بالإضافة إلى مديري معاهد السياسة الخارجية ، والحائزين السابقين على جائزة نوبل وأعضاء لجنة نوبل النرويجية ترشيح شخص أو منظمة. ولا تتطلب الترشيحات دعوة وطالما تم إدخالها قبل 1 فبراير من السنة المؤهلة ، سيتم قبولها.