رقم مطعم الناضج والمنيو الجديد 2021

مطعم الناضج من المطاعم المشهورة في المملكة العربية السعودية حيث يقدم المطعم جميع الوجبات السريعة مع توافر خدمة توصيل الوجبات إلى المنازل وتشمل الوجبات التي يقدمها المطعم في وجبات الدجاج المشوي والأرز واللحوم المشوية والحلويات والعديد من الوجبات المميزة الأخرى وخصص المطعم رقم موحد للعملاء الكرام حتى تتمكن من طلب الوجبة التي تريدها بطريقة سهلة وسريعة مع توافر خدمة توصيل الطلبات الى جميع المناطق داخل المملكة.

رقم مطعم الناضج

بدأ مطعم الناضج بتأسيس أول فروعه عام 2002 في مدينة الرياض حي الشفا وأثبت المطعم كفاءة كبيرة في تقديم أفضل الأكلات التقليدية السعودية صاحبة الطعم المميز وادى هذا إلى زيادة شهرة المطعم حتى انتشر له فروع كثيرة في المملكة وصلت إلى 9 فروع داخل الرياض فقط مع إنشاء فروع جديدة في مناطق أخرى بالمملكة ويتميز المطعم بتقديم خدمات الضيافة المميزة للعملاء في المطعم وسرعة تسليم الاوردرات المطلوبة، وفر المطعم على العملاء التواصل معه من خلال وضع رقم موحد له ليمكنك التواصل معه وطلب الأورد الخاص بك وسوف يتم توصيله إلى المنزل في أي مكان داخل المملكة للحجز والاستعلام قم بالاتصال على الرقم التالي 920002337.

وجبات مطعم الناضج

يقدم المطعم وجبات مميزة ولذيذة بأفضل الأسعار وتتمثل الوجبات الشهية التي يقدمها مطعم الطاجن:-

طواجن الطاجن

طاجن اللحم بسعر 43.5 ريال.

طاجن سمك فيليه بسعر 45 ريال.

طاجن دجاج بسعر 29.5 ريال.

صالونة دجاج حارة بسعر 21.5 ريال.

وجبات الدجاج

تأتي وجبات الدجاج التي يقدمها المطعم بالأسعار التالية:-