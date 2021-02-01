منصة مدرستي للتعليم عن بعد الرسمية وطريقة تسجيل الدخول والحصول على المناهج

منصة مدرستي للتعليم عن بعد واحدة من أفضل منصات التعليم في الفترة الحالية والقادمة، لقد سعت الحكومة السعودية جاهدة على توفير هذه المنصة إلى مواطنيها، وذلك لأنها فكرة متميزة عن غيرها في العملية التعليمية، وكيفية مساعدتها للطلاب، وتوفير الكثير من الخدمات لهم، كما أن المنصة تعتبر مشابهة للواقع المدرسي، ويمكنك كطالب الدخول عليها وتتطلع على العديد من الدروس التعليمية لأنها توفر لك جميع المعلومات التي تحتاجها وأنت في منزلك.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

بسبب زيادة اعداد المصابين بالعدوى المنتشرة حالياً في الوقت الحالي قد اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لسلامة طلاب المدارس والجامعات، لذا جعلت العملية التعليمية تتم في المنزل وعن بعد، لهذا تعتبر منصة مدرستي هي الخيار الأول أمام الحكومة لتقديمه للطلاب لما لها من فوائد عديدة في عملية التعليم عن بعد، حيث يمكن لجميع المراحل المتابعة والتعليم عبرها، وتفاعل الطلاب مع المعلمين أيضا ونقاشهم، والاطلاع على الدروس وشرحها وتقديم تقارير عن مستويات الطلاب، ويمكن من خلالها وضع الواجبات والامتحانات في ساعات معينة يتم تحديدها على المنصة من قبل معلم كل مادة.

المناهج الدراسية على المنصة وكيفية الوصول إليها

لقد قامت الوزارة في السعودية بإضافة الكثير من النسخ الخاصة بالمناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية على المنصة، وبذلك تصبح العملية التعليمية سهلة ويمكن لأي شخص الحصول عليها عن طريق بعض الخطوات :

الدخول للمنصة عن طريق الذهاب إلي رابط منصة مدرستي السعودية.

يوجد عدة خيارات ومنها الخيار التعليمي، ويكون ظاهرا في الموقع.

اختيار المناهج والمقررات الدراسية مع اختيار المرحلة التعليمية.

يمكنك بعدها اختيار المادة المحددة التي تريدها، ويمكنك عمل تحميل لها.

في ختام الموضوع، لقد تحدثنا عن منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وكيفية الوصول إلي المناهج والمقرارات على المنصة.