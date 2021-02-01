قياس بدء تسجيل الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني والثالث

قياس ، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع مؤسسة تميز ومؤسسة مسار اليوم الإثنين 1/2/2021 ميلاديا عن بدء تسجيل الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي عن طريق مركز قياس ، يذكر الاختبار التحصيلي هو عبارة عن مقياس موحد لجميع الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارا عادلا للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، وبعد إجراء الاختبار التحصيلي تتمكن الجهات التعليمية السعودية بعد إنهاء المرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر تحصيلا في مقررات المرحلة الثانوية، كما أعلنت أيضا هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الأسئلة التي تخص جميع التخصصات العلمية في جميع مراحل الثانوية العامة .

قياس والهدف من الاختبار التحصيلي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن الهدف من إجراء الاختبار التحصيلي لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والهدف منه هو مقياس مدي التحصيل العلمي للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية في مواد محددة عن طريق نظام قياس ، وهذه هي المواد العلمية التي يتم قياس التحصيل بها :

مادة الأحياء .

مادة الكيمياء .

مادة الفيزياء .

مادة الرياضيات .

علما بأن أسئلة التحصيل الدراسي تشمل المقررات التي ذكرناها في الصف الأول والثاني والثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية ( علمي ) .

قياس طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية 2021

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالتعاون مع هيئة مسار وهيئة تميز والتعاون أيضا مع موقع قياس ، بالإعلان بإن هناك تفاوت في الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة مثل معرفة وفهم وأيضا تطبيق وبناءا على المستويات المعرفية الأخري .

تغطية الأسئلة للصفوف الثلاثة من المرحلة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج قياس بأن الأسئلة تتوزع بنسب متفاوته لطلاب الصف الأول والثاني والصف الثالث الثانوي على هذه المواد، مادة الأحياء ومادة الكيمياء ومادة الفيزياء ومادة الرياضيات، وسوف تغطي أسئلة جميع صفوف المرحلة الثانوية العامة بهذه النسب الأتية :

يتم تغطية الصف الأول الثانوي بنسبة 20% .

يتم تغطية الصف الثاني الثانوي بنسبة 30% .

يتم تغطية الصف الثالث الثانوي بنسبة 50% .

موعد التسجيل في الاختبار التحصيلي

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد التسجيل في الاختبار التحصيلي، واجه أولياء أمور الطلاب والطالبات اليوم الإثنين 2/1/2021 مشاكل في دخول قياس لبدء عملية التسجيل في الاختبار التحصيلي، وهذا بسبب مشاكل في شبكة الأنترنت، وهذه هي مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي لصفوف المرحلة الثانوية الثلاثة :

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أسئلة ومواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي للصفوف الثلاثة من المرحلة الثانوية العامة عن طريق قياس في المملكة العربية السعودية .