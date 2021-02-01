الحكومة النمساوية تقرر فتحا جزئيا للبلاد اعتبارا من الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال كورتس فى تصريحات له اليوم الاثنين أن الحكومة ناقشت مع الاحزاب والخبراء وحكام الولايات كيفية فتح البلاد جزئيا يوم الاثنين المقبل مع الاستمرار فى غلق بعض القطاعات بسبب استمرار ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا لأكثر من الف اصابة يوميا.

وأوضح كورتس أن الطفرات الجديدة لفيروس كورونا تنتشر أكثر فأكثر وإلى حد ما تلتهم نجاح عملية الاغلاق ولذا اتفقنا على خطوات افتتاحية محدودة للغاية.

واشار المستشار إلى عودة المدارس اعتبارا من الاثنين المقبل وستُعقد الدروس وجهًا لوجه مرة أخرى فى المدارس الابتدائية وسيتم تشغيل الصفوف الاخرى بالتناوب على أن تجرى الاختبارات الطبية داخل المدارس.

ولفت المستشار إلى أن الأنشطة التجارية سوف تستأنف نشاطها الاثنين المقبل جزئيا مع التشديد على ارتداء القناع الطبى عالى الكفاءة والحفاظ على المسافة.

وأشار المستشار الى بقاء قيود الخروج الليلى من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا سارية.