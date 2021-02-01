البيت الأبيض: سنراجع ما إذا كان ترامب سيحصل على إحاطات سرية من عدمه

قالت السكرتيرة الصحفية جين ساكي يوم الاثنين إن البيت الأبيض يراجع ما إذا كان ينبغي أن يحصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الإحاطة الاستخباراتية للرئيس الأمريكي وسط مخاوف من أنه قد يسيء استخدامها.

واضافت بساكي عندما سُئلت عما إذا كان البيت الأبيض سيستمر في تمديد امتياز الإحاطة الاستخباراتية لترامب وسط مخاوف الديمقراطيين من ذلك: "من الواضح أنه شيء قيد المراجعة ولكن لم يكن هناك استنتاج آخر سألتهم فيه فريق الأمن القومي"، وقد يسيء استخدامها لإثراء نفسه.

وتم منح الرؤساء الأمريكيين السابقين حق الوصول إلى إحاطات استخباراتية سرية حول قضايا السياسة الرئيسية ، مثل قبل السفر إلى دولة أخرى.

وزعم الديمقراطيون وبعض مسؤولي المخابرات السابقين أنه لا يمكن الوثوق بترامب بمعلومات سرية بسبب الديون المستحقة لشركاته ، والتي يبلغ حجمها 420 مليون دولار.

وزعم الديمقراطيون وبعض مسؤولي المخابرات السابقين أنه لا يمكن الوثوق بترامب بمعلومات سرية بسبب الديون المستحقة لشركاته ، والتي يبلغ حجمها 420 مليون دولار.