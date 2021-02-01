روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية مع بريطانيا، حتى 16 فبراير المقبل.
وقال المركز في بيان مقتضب نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إن القرار جاء لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين الروس.
وعلقت موسكو الرحلات الجوية مع لندن في ديسمبر الماضي، عقب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.
وسجلت روسيا في وقت سابق من اليوم 437 حالة وفاة و17,648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في روسيا 3,868,087 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 73,619 حالة وفاة.
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