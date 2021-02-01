السودان.. حمدوك يتسلم ترشيحات قوى التغيير لمجلس الوزراء

تسلَّم عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.
واستقبل حمدوك وفد لجنة الترشيحات في قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء في الخرطوم.
وقال إبراهيم الشيخ عضو لجنة الترشيحات إن اللجنة أعدت قائمة الوزارات السبع عشرة المعنية بها الحرية والتغيير وتم سليمها لرئيس الوزراء، موضحا أن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأوضح الشيخ أن هذه الترشيحات تعبر إلى مدى بعيد جدًا عن التنوع والتعدد في السودان.
وتابع “ينتظر أن يقوم الأخوة في الجبهة الثورية خلال هذا اليوم بتسليم ترشيحاتهم للوزارات السبع المعنيين بها”، معلنا إعداد تصور لبرنامج المرحلة المقبلة يشمل رؤى اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية سيتم التوقيع عليه ابتداءً قبل إعلان التشكيل الوزاري.
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