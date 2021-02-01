شرطة واشنطن تعتقل 12 شخصا في مواجهة مسلحة مع نشطاء بلا مأوى

قامت الشرطة الأمريكية في ولاية واشنطن ليلة الأحد بإجلاء المشردين والناشطين من فندق في وسط مدينة أولمبيا، بعد أن انتقلت مجموعة إلى الموقع، ورفضت المغادرة حتى يتم توفير مأوى لهم.

وأفاد موقع "King 5 News" بأن الشرطة تلقت 911 مكالمة متعددة من الموظفين حوالي الساعة 11 صباحًا يوم الأحد يقولون إن العديد من الأفراد كانوا يدخلون الردهة وهم مسلحين بالهراوات والسكاكين والفؤوس.

وتعرض أحد الموظفين للاعتداء أثناء محاولتهم إغلاق الأبواب وهرب الباقون إلى الطابق السفلي، وفقًا لمتحدث باسم شرطة أولمبيا.

وذكرت صحيفة "ذي اولمبيان" أنه تم القبض على 12 شخصًا، حيث قام الضباط بتطهير المكان.

وتم إنقاذ موظفي الفندق الذين كانوا يحتمون في الطابق السفلي.