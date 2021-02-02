طرق الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين عبر نظام فارس

العلاوة السنوية للمعلمين هي مكافأة يحصل عليها كل من هو موكل بأداء مهنة التدريس بالمملكة العربية السعودية، وهي حصيلة جهد المعلم على مدار العام؛ حيث تقدرها وزارة التعليم بناءً على الدرجة والتقييم الوظيفي المعلمين عن كل شهر خلال العام، وتعد الرخصة المهنية أحد شروط حصول المعلم على العلاوة السنوية؛ لأنه في حالة عدم استخراج أو تجديد الرخصة المهنية يتم إيقاف العلاوة.

خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442عبر نظام فارس

في إطار حرص وزارة التعليم السعودي على تسهيل الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني، فقد أتاحت إمكانية الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442 هـ عبر نظام فارس، الذي يعد أحد أهم الأنظمة الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات لكافة القائمين على العملية التعليمية، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لنظام فارس. القيام بتسجيل الدخول إلى نظام فارس من خلال تسجيل البيانات في الحقول الفارغة. النقر على أيقونة الرواتب والبدلات. النقر على خيار تعريف حتى تظهر كافة البيانات المتعلقة بالرواتب. الانتقال إلى كشف العلاوة السنوية الحالية، عندها ستظهر كافة التفاصيل.

موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442

اعتمدت وزارة التعليم السعودي موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين على أن يكون في مطلع كل عام ميلادي، أي أنه يتم صرف العلاوة السنوية للكوادر التعليمية في نهاية شهر يناير الجاري، وبالتحديد يوم 27 يناير 2021 م، كما يتم منح الدرجات الوظيفية الجديدة، وقد قسمت العلاوة على ست مستويات على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة 300 ريال سعودي وتزيد وفقًا لأداء المعلم ودرجته الوظيفية.

شروط الحصول على العلاوة السنوية

حددت وزارة التعليم بالمملكة بعض الشروط التي تمكن المعلم من الحصول على المكافأة السنوية بشكل دوري، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون قد مضى مدة عشر سنوات أو أكثر في هذه الوظيفة.

الالتزام بحضور كافة التدريبات التي تحددها الوزارة على مدار العام.

الحصول على مكافأة نهاية الخدمة يتزامن مع إنهاء الخدمة بالكامل.

حالات وقف العلاوة السنوية للمعلمين 1442

يتم تحديد قيمة العلاوة السنوية للمعلم بناءً على التقييم الذي يحصل عليه خلال العام، بالإضافة إلى الدرجة الوظيفية، ولكن في بعض الحالات يتم إيقاف صرف العلاوة السنوية، وذلك بالنسبة للمعلمين الذين لم يحرصوا على استخراج الرخصة المهنية، أو أنها قد انتهت ولم يقوموا بتجديدها، كذلك يتم إيقاف العلاوة لمن يحصل على تقييم “مرضي” أو أقل خلال العام.