طريقة توثيق العقود إلكترونيا عبر منصة مدد الإلكترونية في المملكة 2021

منصة مدد ، يبحث الكثير من أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية عن طريقة توثيق العقود في منصة مدد إلكترونيا وهي تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهي واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية السعودية، والهدف من هذه الخدمة هو مساعدة أصحاب الأعمال على تنظيم الأمور المالية والإدارية الخاصة بالعاملين، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة توثيق العقود إلكترونيا عن طريق منصة مدد ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة توثيق العقود عبر منصة مدد الإلكترونية 1442

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة توثيق العقود عن طريق منصة مدد الإلكترونية لأصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وهذه هي خطوات توثيق العقود إلكترونيا :

أولا قم بالدخول إلى منصة مدد الإلكترونية عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . من الصفحة الرئيسية للموقع، أختر ( نظام الالتزام ) .

ثم أضغط على أيقونة ( الدخول ) .

ثم أكتب أسم المستخدم .

كتابة كلمة المرور بشكل صحيح .

سوف يتم إرسال رمز التحقق على هاتفك، أكتبة بشكل صحيح .

ثم أضغط على أيقون ( تحقق ) .

من الصفحة الرئيسية للموقع، أختر ( التزام توثيق العقود ) .

ثم أنقر على أيقونة ( توثيق ) .

ثم أختر الموظف الذي تريد عمل توثيق العقد الخاص به .

مقابل أسم الموظف سوف تجد خدمة ( توثيق العقد ) انقر عليها .

ثم اكتب بيانات الموظف .

أضغط على ( التالي ) .

يجب عليك قراءة بنود وشروط العقد بتأني .

الإقرار بصحة المعلومات والبيانات الموجودة في العقد الذي تريد توثيقه .

ثم أنقر على أيقونة ( إرسال ) .

وفي النهاية سوف تصل رسالة إلى الموظف بعد قيام صاحب العمل بالانتهاء من إجراءات توثيق العقد، ويقوم الموظف بتوثيق وقبول الطلب الذي قام بإرساله صاحب العمل عن طريق الضغط على رابط توثيق العقد الموجود في الرسالة التي تلقاها الموظف، وإذا لم يتم توثيق العقد في خلال 7 أيام من تاريخ إرسال الرسالة للموظف في هذه الحالة يتم إلغاء العقد بشكل آلي .

طريقة توثيق العقود عن طريق الموظف

يجب علي الموظف قبول طلب توثيق العقد المرسل له في رسالة نصية لكي تتم عملية توثيق عقد العمل بنجاح، ويجب على الموظف أيضا اتباع الرابط الذي تم إرساله له في الرسالة النصية، ثم إتباع هذه الخطوات :

أكتب رقم الهوية .

ثم أكتب رمز التحقق بشكل صحيح .

أضغط على تأكيد .

كتابة رقم المرور الذي تم إرسالها إلى هاتف الموظف والمسجلة في حسابة في نظام أبشر الإلكتروني .

أنقر على أيقونة تأكيد .

سوف يتم الانتقال إلى عقد العمل الذي يريد صاحب العمل توثيقه .

أنقر على خيار عرض وتوثيق .

أنقر على خيار تحميل العقد ليكون العقد بصيغة pdf .

يجب قراءة بيانات العقد بتأني .

ثم أنتقل إلى صفحة التوثيق مره أخري .

من صفحة بيانات العقد، أضغط على أيقونة ( قبول ) .

ثم أكتب رقم الجوال الخاص بالموظف .

وفي النهاية أضغط على ( إرسال ) لتصل للموظف رسالة تؤكد نجاح عملية توثيق العقد .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة توثيق العقد إلكترونيا عن طريق منصة مدد التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية .