حمدوك يتسلم الترشيحات الوزراية من "الحرية والتغيير"

تسلَّم رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، مساء الاثنين، قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.

ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني عن عضو لجنة الترشيحات إبراهيم الشيخ في تصريح صحفي، قوله إن اللجنة بذلت جهودا كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة تُوِّجَت اليوم بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات الـ 17 المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء.

وأوضح أن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح، مشيراً الى أن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابهها البلاد بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، وأن كافة المعايير التي تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها في اختياراتنا لكل الوزارات المختلفة.

وقال الشيخ إن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جداً عن التنوع والتعدد في السودان.

وأضاف: "ينتظر أن يقوم الأخوة في الجبهة الثورية خلال هذا اليوم بتسليم ترشيحاتهم للوزارات السبعة المعنيين بها"، موضحاً أن كافة الأطراف المعنية تتأهب لمجلس وزراء جديد ينهض بالمهام,.

وأعلن الشيخ عن إعداد تصور لبرنامج المرحلة القادمة يشمل رؤى اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية سيتم التوقيع عليه ابتداءً قبل إعلان التشكيل الوزاري، الأمر الذي يؤكد وجود رؤية واضحة تقود المرحلة القادمة ويلتزم بها كافة الشركاء، وحيا الشيخ جموع الشعب السوداني في كافة ربوع البلاد..