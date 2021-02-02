عاصفة قوية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى أمريكا إلى أنه "من المتوقع أن تؤدى العاصفة إلى سقوط ثلوج يتراوح معدلها بين 31 سنتيمترا و61 سنتيمترا فى أكثر المناطق كثافة سكانية فى الولايات المتحدة حتى غدا الثلاثاء"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأكدت أنه "فى حال بلغت العاصفة ذروتها ستكون أول عاصفة شتوية تؤدى إلى تساقط ثلوج يزيد معدلها عن قدمين فى مدينة نيويورك منذ عام 2016، عندما اجتاحت عاصفة قياسية المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان فى البلاد".
من جهته، أعلن حاكم ولاية نيو جيرسى فيل ميرفى حالة الطوارئ أمس الأحد وعلق خدمة الحافلات العامة والسكك الحديدية للركاب طوال يوم الاثنين.
وفرض رئيس بلدية نيويورك بيل دى بلاسيو قيودا على السفر غير الضرورى بدءا من الساعة السادسة صباحا الاثنين بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج بغزارة.
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