رئيس وزراء السودان يتسلم قائمة ترشيحات إعلان الحرية والتغيير للحكومة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك لدى لقاء رئيس وزراء السودان، اليوم الاثنين، برئاسة مجلس الوزراء، وفد لجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال عضو لجنة الترشيحات ابراهيم الشيخ، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، إن اللجنة بذلت جهودا كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة توج اليوم بالفراغ من إعداد قائمة الوزارات الـسبعة عشر المعنية بها الحرية والتغيير وتسليمها لرئيس الوزراء.

وأشار إلى أن القائمة تضمنت السيرة الذاتية لكل مرشح، مشيرا إلى أن هذه الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جدا متعلقة بالوعى السياسى الكافى بالتحديات التى تجابهه البلاد بجانب التأهيل الأكاديمى والخبرة العلمية.

وأوضح أن كافة المعايير التى تؤهل الوزير ليكون كفء قد تمت مراعاتها فى اختياراتنا لكل الوزارات المختلفة، مضيفا أن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جدا عن التنوع والتعدد فى السودان.

وقال: "يُنتظر أن يقوم الأخوة فى الجبهة الثورية "شريك اتفاق السلام"، خلال اليوم بتسليم ترشيحاتهم للوزارات السبعة المعنيين بها"، لافتا إلى إعداد تصور لبرنامج المرحلة القادمة يشمل رؤى اقتصادية وأمنية وعلاقات خارجية سيتم التوقيع عليه ابتداء قبل إعلان التشكيل الوزاري، الأمر الذى يؤكد وجود رؤية واضحة تقود المرحلة القادمة ويلتزم بها كافة الشركاء.