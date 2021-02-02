الهيئة العامة لعقارات الدولة تحدد المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات والفئات المعفاة من سداده

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات، حيث أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بوصفها الهيئة المعنية بالحفاظ على العقارات المملوكة للدولة، عن المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات، وقد تم تحويلها إلى هيئة عامة بعدما كانت مصلحة أملاك الدولة عام 2018، ويرأس الهيئة العامة لعقارات الدولة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، وقد أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة أحكام من أجل تلقي طلبات المواطنين الخاصة بتعديل أو تملك العقارات المملوكة للدولة، وسوف نورد في التقرير التالي المقابل المالي الذي حددته الهيئة العامة لعقارات الدولة الخاص بتلقي طلبات تعديل أو تملك العقارات، وأيضاً الفئات المعفاة من دفع المقابل المالي لتلك الطلبات.

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك عقارات الدولة:-

حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة المقابل المالي الخاص بطلبات تعديل أو تملك العقارات وذلك بحسب تصريحات صحيفة من مصادر داخل الهيئة لصحيفة عكاظ السعودية حيث يمكن معرفة المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقار السكني أو الزراعي من الجدول التالي:-

مساحة العقار المقابل المالي 100 متر مربع فأقل 200 ريال 100 متر مربع فأكثر وحتى 500 متر مربع 400 ريال أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع 800 ريال من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع 1200 ريال أكثر من 2000 متر مربع 1800 ريال

مساحة العقار المقابل المالي 1000 متر فأقل 800 ريال من 1000 متر مربع إلى 10آلاف متر مربع 1400 ريال أكثر من 10 آلاف متر مربع إلى 25 آلف متر مربع 2000 ريال أكثر من 25 ألف متر مربع وحتى 50 ألف متر مربع 3000 ريال أكثر من 50 ألف متر مربع من الأراضي الزراعي 4000 ريال

أولاً:- المقابل المالي للعقار السكني:-ثانياً:- المقابل المالي للعقار الزراعي:-

كما أعلنت الهيئة أنه سوف يتم فرض مبلغ 200 ريال على التعديات الشكلية في العقار السكني ونحو 500 ريال سعودي على التعديات الشكلية على العقار الزراعي.

الفئات المعفاة من سداد طلب تعديل أو تملك العقارات:-

أعفت الهيئة العامة لعقارات الدولة جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي من سداد المقابل المالي لطلب تعديل أو تملك العقارات.

منصة أحكام للحصول على الخدمات لقاء المقابل المالي:-

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بأن الخدمات التي سيحصل عليها المواطنين لقاء المقابل المالي ستكون عبر منصة أحكام، حيث تتمثل تلك الخدمات في ما يلي:-

* الحصول على خدمات فنية وقانونية خاصة بالعقارات.

* خدمة مطابقة الصور الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.

* خدمات الدعم والتنسيق الإداري مع كافة الجهات ذات العلاقة.

* تمكين المستفيد من استكمال طلبه حيال إثبات الملكية والتعديل والإضافة.

* خدمة استقبال الطلبات إلكترونياً.

* خدمة فرز وفحص وتدقيق الطلبات ومعاينة المصورات الجوية والتقييم الفني والدراسة الشرعية.

* مراجعة واعتماد مساحة العقار وغيرها من الخدمات الأخرى.