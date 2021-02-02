رابط التسجيل في اختبار التحصيلي 1442-2021 لطلبة الثانوية العامة

التسجيل في اختبار التحصيلي 1442، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة في اختبار التحصيلي 1442-2021، وذلك كأس للقبول بالجامعات، ولهذا يحرص الطلبة والطالبات في الثانوية العامة في دخول اختبار التحصيلي سواء كان ورقي أو محوسب، حيث يعد اختبار التحصيلي الأساس في التحاق الطلبة والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة للقبول بالجامعة، واختبار التحصيلي عبارة عن اختبار في الحصيلة المعرفية لدي الطلاب في المواد العلمية مثل الرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء، وتتكون أسئلة اختبار التحصيلي من المناهج الدراسية في المواد العلمية أو النظرية التي درسها الطلاب خلال سنوات المرحلة الثانوية الثلاث، ومتاح الآن للطلبة والطالبات من الذكور والإناث التسجيل في اختبار التحصيلي 1442-2021.

رابط التسجيل في اختبار التحصيلي 1442-2021:-

تقيس اختبار التحصيلي الحصيلة المعرفية للطلبة والطالبات في المواد العلمية وهي مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وأسئلة اختبار التحصيلي تتكون من المناهج الدراسية التي درسها الطلاب في المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي العام وتكون نسبة آلأسئلة عبارة عن 20% من منهج الصف الأول الثانوي، 30% من منهج الصف الثاني الثانوي، 50% من منهج الصف الثالث الثانوي، وللتسجيل في اختبار التحصيلي 1442-2021 يجب اتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع قياس.

* قم بالنقر على ملف المستفيد.

* قم بكتابة رقم السجل المدني، ثم كتابة كلمة المرور ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

* يظهر لك بعد ذلك الملف الشخصي ثم قم بالنقر على الاختبار المتاحة، قم باختيار نوع الاختبار وهو الاختبار التحصيلي، ثم قم باختيار نوعه هل تريد أداؤه ورقي أم محوسب.

* قم بالنقر على الزر الخاص بالتسجيل ثم قم بالتأشير على الشروط والأحكام ثم التالي، وأتبع باقي الخطوات اللازمة حتى الانتهاء من تحديد موعد اختبار التحصيلي.

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 للذكور والإناث :-

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1442-2021، حيث بدأ التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 اعتباراً من يوم أمس الإثنين 1/2/2021، ويمكن معرفة مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 للذكور والإناث من خلال الجدول التالي المعلن من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية :-