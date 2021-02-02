نتائج التوجيهي التكميلي tawjihi jo موقع وزارة التربية والتعليم الأردن

نتائج التوجيهي دورة التكميلي 2021، من موقع tawjihi jo الذي يتبع الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث يكثر البحث في المملكة الأردنية عن نتيجة التوجيهي لطلاب الثانوية العامة، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد، ويترقب أولياء الأمور والأهالي في كل المحافظات، اللحظة التي سيعلن فيها وزير التربية النتيجة، ويوضح كيف يتم الاستعلام عن نتائج شهادة التوجيهي من مرحلة التعليم الثانوي، عن طريق الرقم الامتحاني أو الرقم الوطني للطالب والطالبة.

فترة ظهور نتائج الطلاب في الشهادات النهائية تكون من أصعب الفترات على الأسر، ويحسب لها ألف حساب، ويكون الجميع على شوق ولهفة لمعرفة نتيجة الأبناء،وتكون شهادة الثانوية العامة مرحلة فارقة في حياة كل طالب وطالبة، وعندها تتغير الأحلام والأمنيات، حيث تكون نتائج الامتحانات هي العامل الفاصل والمحدد لمسار الطالب في التعليم الجامعي، وعقب الانتهاء من الامتحانات يكون الجميع منتظر انتهاء لجان التصحيح من عملها، وتحديد موعد ظهور النتيجة، ومنذ ساعات زادت التساؤلات حول متى نتائج التوجيهي التكميلي لدورة 2021 التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال الساعات المقبلة.

نتائج التوجيهي التكميلي

من المرجح إعلان وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2021 اليوم، وقد تأكد ذلك على حسب المصادر تحدثت عن رد وزير التربية على أحد الطالبات التي استعلمت عن وقت ظهور النتائج للتوجيهي بالرقم الوطني، أو بالطريقة التي ستقوم اللجان المسئولة عن الامتحانات بتقديمها، كي يكون من السهل على الطالب او ولي الامر الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي توجهي جو tawjihi jo الاستعلام ومعرفة المجموع الكلي والمعدل.

رابط نتائج التوجيهي 2021

يبحث الطلاب عن كيفية الحصول على نتائج التوجيهي 2021 وهناك رابطين منهم سيكون الإعلان عن النتيجة، وذلك حتى يعلن وزير التربيةر والتعلم لأبناءه الطلاب والطالبات الطريقية الرسمية لاستخراج للنتائج.

قالت الكثير من المصادر أن وزير التربية سيحدد طرق الاستعلام عن النتائج اليوم الثلاثاء، وكانت أخبار سابقة تحدثت عن ظهور النتيجة في أول أسبوع من شهر فبراير، ولم يتم فتح رابط موقع النتائج أو تحديد موعد عقد مؤتمر صحفي.