وزير يمنى: ممارسات الحوثيين تعكس محاولاتهم فرض أفكارهم المتطرفة بالقوة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، إن ممارسات ميليشيا الحوثى الإرهابية تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية استغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة ‎صنعاء وعدد من المحافظات، لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه.





وأضاف، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أن ميليشيا الحوثى بدأت بالفصل بين الطلاب والطالبات فى قاعات الدراسة بالجامعات الحكومية الواقعة بالعاصمة المختطفة صنعاء وباقى مناطق سيطرتها، بجدران أسمنتية، فى واقعة غير مسبوقة". وأوضح أن هذا الإجراء يأتى فى ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرتها وتراجع كبير لدور المرأة فى الحياة العامة والمجتمع. ‏وطالب الإريانى المجتمع الدولى وكل الشرفاء والأحرار فى العالم بادراك حقيقة مليشيا الحوثى باعتبارها منظمة إرهابية لا تختلف عن المنظمات الإرهابية، والوقوف إلى جانب اليمنيين لاستعادة بلدهم والانعتاق من هذا المصير الأسود والقاتم الذى يهددهم ويتربص بالأجيال القادمة.

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