رسميًا: موعد إعلان وإستخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 رابط tawjihi jo والإستعلام

موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2020، يعيش الطلبة والطالبات حالة من القلق والتوتر بسبب انتظار نتيجة الثانوية العامة الأردنية وينتظرون موعد النتيجة بفارغ صبر حيث انهم قاموا بأداء الأمتحانات منذ فترة، ومن خلال موقع ثقفني سنتابع معكم موعد ظهور نتيجة التوجيهي التكميلي وسنتابع معكم الاخبار لحظة بلحظة.

موعد نتيجة التوجيهي التكميلي 2020 :

وقد نوه وزير التربية والتعليم الاردني “تيسير النعيمي” انه من المؤكد ظهور نتيجة التوجيهي التكميلي في الاسبوع الاول من شهر فبراير، ومن المحتمل ظهور النتيجة هذا الاسبوع، وقد أعلن انه سيتم الأعلان اليوم الثلاثاء الموافق 02/02/2021 عن كافة التفاصيل الخاصة بموعد ظهور النتيجة، ومن الجدير بالذكر ان سيادته قد أعطى تعليماته لشتى لجان التصحيح بضرورة مراعاة الدقة في التصحيح ورصد الدرجات وأعمال المراجعة حتى يأخذ كل طالب حقه ولا يشعر بالظلم، وقد قامت لجان التصحيح فور انتهاء الطلبة من أداء الامتحانات من البدء في عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وقد أشار النعيمي ان عدد الطلبة الذين دخلوا اختبارات التوجيهي التكميلي قد تجاوز 95 ألف طالب، وقد أوضح في بيانا له انه سوف يتم رفع نتيجة التوجيهي على موقع وزارة التربية والتعليم وسوف يقوم الطالب بالإستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2020:

وقد أوضح النعيمي في بيانا له أنه بعد ان تقوم وزارة التربية والتعليم من رصد الدرجات والمراجعة سوف تقوم برفعها على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن للطالب الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، وسوف تظهر له النتيجة الخاصة به على الفور.

ومن المتوقع ظهور نتيجة التوجيهي التكميلي نهاية الأسبوع القادم، ومن خلال هذا المقال سنتابع معكم الأيام القادمة كل جديد الخاصة بنتائج التوجيهي التكميلي ويتمنى لكم اسرة موقع ثقفني دوام النجاح والتفوق.