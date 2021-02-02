الولايات المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في سوريا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية الأخيرة في مدن أعزاز وعفرين والباب السورية.

وأفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار في ريف درعا ناتج عن عبوة ناسفة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عبوة ناسفة انفجرت في مقر قيادي سابق في الفصائل المعارضة بدرعا، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

في سياق آخر، ألقى مجهولون قنبلة على سيارة في بلدة معربة في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى احتراقها دون وقوع أضرار بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب إحصائيات المرصد، بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يومنا هذا 888 هجمة واغتيال.