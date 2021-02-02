اتهام مغني أمريكي شهير بالاعتداء على عدة سيدات بينهن فنانات

اتهم المغني الأمريكي، ماريلين مانسون، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على عدة سيدات، ومن بينهن الممثلة إيفان رايتشل وود.
وكشفت 5 نساء على الأقل بصورة شبه متزامنة، عن اتهامات للمغني الأمريكي، باسمه الاصلي براين هيو وورنر.
فيما قالت إيفن رايتشل وود، البالغة 33 عاما، أن المغني "تلاعب بها نفسيا"؛ عندما كانت دون سن العشرين، قائلة إنها تعرضت بعدها لـ "انتهاكات مريعة طيلة سنوات".
وفي عام 2018، أدلت هذه الممثلة بشهادة أمام مجلس النواب الأمريكي، تحدثت فيها عن معاناتها الطويلة كضحية انتهاكات نفسية وجسدية.
وفي رسالة نشرتها أمس الإثنين، كشفت الممثلة أن المعتدي عليها الذي لم تكشف هويته قبلًا، هو برايان هيو وارنر.
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