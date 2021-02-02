البعثة الأممية تعلن موعد التصويت على اختيار مناصب المجلس الرئاسي الليبي

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، تصويت الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء على أساس المجمع الانتخابي، وفق الآلية المتفق عليها في 19 يناير الماضي، غدا.

وبعد أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية في ليبيا والتي انتهت مؤخرا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء.

وأعربت البعثة عن "تقديرها العميق" لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس.

ووفقًا لوسائل الإعلام الليبية منها "الفجر والساعة والعهد ووكالة الأنباء الليبية"، فإن الساحة الليبية تشهد تطورات سياسية متسارعة عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي تلتها إجراء مباحثات لجنتي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في مدينة بوزنيقة المغربية، حيث تم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية.

وأدانت وسائل الاعلام بعض الأمور المترتبة علي التوصل إلى هذه النتائج وبهذه السرعة دون تقديم حلول لإعادة ثقة المواطن الليبي بمجريات الحل السياسي، لدفعه للقيام بحقه الانتخابي، الذي أساسًا يُعتبر العامل الأساسي لتحقيق مخرجات الحوار.

وأعرب العديد من المحللين السياسيين عن سخطهم من مدى مصداقية هذه الاجتماعات التي تتم عبر الانترنت ويصوّت فيها عبر الهاتف، دون النظر إلى أنه وفي ملتقى الحوار الذي عقد في الصخيرات بشكل مباشر بين أعضائه دون استخدام تقنيات الفيديو، دارت في أروقته عمليات بيع وشراء للأصوات وعمليات ابتزاز لترشيح فتحي باشاغا، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع الليبي، ناهيك عن التسريبات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين.

وتحدث العديد من المتابعين للوضع السياسي في ليبيا عن تبعات وصول باشاغا للحكم، فالتخوفات من وصوله إلى السلطة توالت بعد فضائح ارتباطه برشوة المشاركين في منتدى الحوار الليبي في تونس، والكل يذكر قدومه مصحوبا بعشرات الميليشيات إلى طرابلس بعد قرار إقالته من طرف حكومة الوفاق.

بالإضافة إلى ذلك كونه تابعًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وسيطرته على مجموعة من الميليشيات المسلحة التي تُرهب المواطنين وتحكم قبضتها على العاصمة الليبية، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الميليشيات إذا ما استلم منصبًا سياديًا في الحكومة المقبلة.

كما أشارت العديد من الوقائع إلى أن باشاغا يسعى للحفاظ على منصبه، غير آبه بمطالب الشعب وبتوحيد البلاد.

وأكدت التقارير أن الشعب الليبي ليس في الحسابات وبينما يتخبط في دوامة من الفقر والأزمات وانعدام الأمن، يواصل السياسيون الليبيون مسعاهم في ملتقى الحوار الوطني الليبي، لحفظ منصب في الحكومة الجديدة.