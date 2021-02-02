نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس نيباه فيروس جديد يجتاح الصين ماهو السبب وما مدي أثره في المقال التالي

عمر شويل - جدة فيروس نيباه ، انتشرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بفيروس ” نيباه ” مما تسبب في إشاعة حالة من الرعب نتيجة لتذكر مغردين تويتر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي جائحة كورونا وما سببته في العالم من إشاعة حالة القلق والرعب لذلك في هذه المقالة نتحدث عن ذلك الفيروس لكي لا تتأثر بالشائعات عزيزي القارئ وتعيش حالة من الرعب يمكننا تجنبها.

ماهو فيروس نيباه ؟

في البداية يجب أن تعرف من هو عدوك جيدا حتى تقهره ، ففيروس ” نيباه ” هو فيروس موجود منذ أعوام ونسبة وفياته تصل الي 75% ولكنه ليس بحديث فهو مكتشف منذ 1999 وينتشر بشكل قليل في جنوب أسيا بشكل محدود ،وما أثار الشائعات وجعلها تطفو على السطح مرة أخرى هو انه تم تداول أخبار مغلوطة عن صحيفة الغارديان البريطانية ولكن في مقالة الغارديان تحدثوا عن غياب لعلاج ذلك الفيروس الخطير الموجود منذ أعوام حيث ان هدف المقالة هو تسليط الضوء على مثل هذه الفيروسات لكي لا تتكرر مأساة جائحة كورونا ويتكرر الخطأ خاصة أن شركات الأدوية العملاقة لن تقدر على جائحة أخرى في وقت قريب خاصة أن ” سوبابورن واشارابلوسادي” مديرة مركز العلوم الصحية للأمراض المعدية الناشئة التابع لجمعية الصليب الأحمر التايلاندي ان الفيروس معدل وفياته بين 40 في المئة و75 في المئة حسب المكان الذي ينتشر فيه

هل الصين هي السبب في انتشار الفيروس؟

وكعادة أي شائعة تنتشر فمن ضمن الأخبار المغلوطة التي انتشرت أن الفيروس “صيني” وتداولت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ذلك الخبر ما بين خفة الظل وما بين الغضب من “الصين” حيث قال البعض أنها سبب الوباءات المنتشرة ويجب أن تعاقب ولكن لم يشيرمقال صحيفة الغارديان أن مصدر الفيروس هو الصين، بعضها تشير إلى أنه تفشى في الهند وبنغلادش وأن بنغلاديش سجلت 11 حالة تفشي للفيروس من عام 2001 إلى 2011، أدت عن إصابة 196 شخصا، مات منهم 150 مصابا.

هل الخفافيش هي السبب في أنتشار فيروس نيباه ؟

وذلك لان آسيا بؤرة للكثير من الأمراض المعدية الناشئة التي ظهرت مؤخرا لأسباب كثيرة، وأهمهم أن المناطق الاستوائية ، تمتلئ بمسببات الأمراض التي تتيح الفرص لظهور فيروسات جديدة. وبسبب الزيادة السكانية وازدياد فرص الاحتكاك بين البشر والحيوانات البرية في هذه المناطق في زيادة مخاطر انتقال العدوى ،ومن ضمن هذه الحيوانات هي الخفافيش ولكن ليس هناك إجماع أو معلومات مؤكدة بين العلماء حول إذا ما كانت الخفافيش هي نقلت عدوى فيروس كورونا أم لا من الأساس بجانب أن الخفافيش تحمل أمراضا مثل كافة الحيوانات حيث كانت نظيرتها في بعض الأوقات الدجاج في إنفلونزا الطيور والخنازير أيضا ،ولكن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ،ولا ننسى أن بعض الخفافيش ساعدت في مكافحة بعض الأمراض التي تنتشر بين البشر من خلال تناول الحشرات.