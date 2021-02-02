القدرات بدء الاختبارات الخاصة بها لجميع مراحل خريجي الثانوية العامة

القدرات وهي التي تخص خريجي المرحلة الثانوية العامة والذين لديهم الرغبة في أن يواصلوا دراساتهم في كافة المؤسسات التي تخص التعليم العالي ويشمل هذا البرنامج قياس قدرات عدداً من الأمور المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون مرتبطة بعملية التعلم ومن ضمن هذه الأمور تجميعات قدرات مثل القدرة علي كيفية التحليل والقدرة للطالب الخاصة بالعملية الاستدلالية والتي تخص الطالب أيضاً في اختبار القدرات وذلك ينقسم إلي جزأين أول جزء خاص بالقسم اللفظي “اللغوي” والجزء الثاني مرتبط بالكمي “الرياضي” .

يقيس هذا القسم القدرات للطالب فيما يتعلق بشأن القدرات التحليلية وأيضاً الاستدلالية . قياس قدرات التي تركز علي المعرفة المندرجة تحت القابلية للتعلم وبغض النظر عن ما يتعلق بالبراعة التي تخص موضوع معين في مجال معين . اختبار القدرات ويتم تقديم أقسامه باللغة العربية وذلك ما يخص في القبول الذي يقدر فيما يخص الجامعات . يمكن أن يختلف فيما يخص هذا الشأن في التقدير لجامعة عن جامعة أخري ولكنه يتم التقدير من نسبة 30% ، 40% . يتم أحتساب الباقي من النسبة الخاصة بالثانوية العامة ويتم عمل اختبار التحصيل في حالة أذا كان مشروطاً .

نماذج اختبار القدرات وهدف الاختيار يتم من خلال تحديد القدرة التي تخص فهم ما هو مقروء .

نماذج اختبار القدرات ويتم تقدير القدرة التي تشمل إدراك ما يتعلق بالعلاقات المنطقية .

يتم التقدير للمسألة علي الحل في المسائل التي تبني علي المفاهيم المتعلقة بمفاهيم قسم خاص بالرياضة الأساسية .

يتم التقدير الخاص بالطلاب علي كيفية قدرتهم علي الاستنتاج فيما يخص ما تم تحصيله من مفاهيم علمية .

يتم تحديد إلي أي مدي وصلت القدرة التي تختص في القياس .

القدرات وما يحتويه من مقاييس خاصة بها وما هي أقسامه المندرجة تحت هذا القسم :-الهدف من هذا الشأن وما يتم أضافته للطلاب من هذه التقديرات التي تتعلق بهذا الأمر :-تسجيل قدرات وما هي الأقسام التي تشتمل عليه في قسم التسجيل :-

أولاً فيما يتعلق بالجزء الأول وهو الجزء اللفظي ونقاطه كالآتي :-

الفهم الذي يخص القسم فيما يتعلق بما هو مقروء وما هي قدرة الطلاب علي تحليل هذا من خلال ما يتم الإجابة عنه في المضمون الذي يحتويه النصوص التي تم قراءتها . يتم تكميل الجمل التي تقدم للطلاب فيما يتعلق الأسئلة التي يتم تقديمها وتكون شاملة نصوص قصيرة ويتم الطالب ببداية الفهم لها ويستنبط من خلال ذلك ما هو يحتاج إلي تكوين الجمل المفيدة . يتم طرح الأسئلة المتعلقة بالتناظر في الجزء اللفظي ويختص في جزأين يتم التركيز من خلاله علي فهم الجمل المقدمة لهم وتكون في بداية السؤال ليتم التدارك علي عدد جملتين وما هو الارتباط بينهم . الجزء الأخير الذي يتعلق بجزء الاختلاف وجزء الارتباط ويهتم ذلك الجزء فيما يتعلق بالأسئلة التي يكون فيها الاهتمام بتدارك العلاقة وتكون تربط بين ثلاث اختيارات ويتم تحديد الاختلاف بينهما .

ثانياً فيما يتعلق بالجزء الثاني وهو الجزء الخاص بالجزء الكمي ويتم به توزيع الجزء الخاص بالأسئلة كالآتي :-

36 % يكون متعلق بالجزء الخاص بالأسئلة الحسابية .

18 % يكون متعلق بالجزء الخاص بالأسئلة الهندسية .

10 % تكون متعلقة بالجزء الخاص بالأسئلة الجبرية من خلال رابط قدرات .

18 % تكون متعلقة بالجزء الخاص بالأسئلة التحليلية والأسئلة الإحصائية .

18 % تكون متعلقة بالجزء الخاص بالأسئلة التي تتعلق بأسئلة المقارنة .

القدرات هذا ما جاء فيما يتعلق بشأنه من ما يخص الجزء اللغوي وشرح كافة التفاصيل الخاصة به فيما يتعلق بما هو يتم تقديمه للاختبارات الخاصة بالجزء وأيضاً فيما يتعلق بالجزء الكمي وما يتعلق بشأنه في القسم نفسه والأجزاء الخاصة بالأسئلة التي يتم طرحها وكيفية القياس بناءً علي ما يتم تقديمه من أسئلة في هذا الشأن .