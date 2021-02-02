جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة فى بيان لها، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى، فيما بقى جريحان فى مكان الحادث. وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفيلينا أولسون إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما. وحسب المعلومات، فقد تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تبعه إطلاق نار فى المدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق نار فى مدينة سويدية وإصابة 5 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.