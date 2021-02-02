إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بالسويد

أعلنت الشرطة السويدية، إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بمدينة هلسينجبورج جنوب البلاد.

وقال الشرطة، في بيان لها، إنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى، فيما بقي جريحان في مكان الحادث.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة، إيفيلينا أولسون، بأن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما.

ووفقا للمعلومات، فإنه تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تبعه إطلاق نار في المدينة.