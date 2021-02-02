استطلاع للرأي: 50% من الأمريكيين يؤيدون إدانة ترامب

أظهر استطلاع للرأي، تأييد نصف الأمريكيين لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في المحاكمة التي ينظرها مجلس الشيوخ.

ويعتقد 50% من الأمريكيين، أنه يجب إدانة الرئيس الأمريكي السابق؛ بسبب دوره في إشعال الموقف أثناء اقتحام مجلس الشيوخ الأمريكي في 6 يناير الماضي.

ووفقًا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا هيل"، قال إن 41% من المشاركين: إنه يجب تبرئة ترامب من التهم.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب- الثانية خلال أكثر من عام بقليل- في 8 فبراير الجاري، بعد أسابيع من تصويت مجلس النواب على عزله بعد أعمال الشغب.

فيما تركز قضية المساءلة على خطاب ترامب قبل وأثناء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل حشد من أنصاره، الذين سعوا إلى تعطيل تصديق الكونجرس على نتائج الهيئة الانتخابية التي تظهر الرئيس جو بايدن على أنه المنتصر.