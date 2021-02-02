قرض سلفة بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأقساط حتى 24 شهر تعرف على رابط التقديم

قرض سلفة بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد القروض التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية للموظفين بأجر حيث توفر منصة سلفة الإلكترونية سلفة مالية على هيئة دفعات نقدية طارئة يتم الموافقة عليها من المنصة خلال 24 ساعة فقط من طلب السلفة كما صممت منصة سلفة القرض بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية ويلبي احتياج العميل لمبالغ مالية فورية وسريعة وبمتطلبات بسيطة بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى لطالب القرض وعدم الحاجة إلى وجود كفيل.

قرض إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة. توفر منصة سلفة الإلكترونية الموافقة السريعة والفورية على الطلب. تمويل سلفة لا يحتاج إلى وجود كفيل. قرض منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى لطالب القرض. تقوم منصة سلفة الإلكترونية باقتطاع أقساط القرض بصورة مباشرة من الراتب الشهري لطالب التمويل. سرعة في تنفيذ عملية التمويل وذلك في خلال 24 ساعة فقط. توفر منصة سلفة قروض صغيرة بقيمة الدولار الأمريكي. توفر سلفة القروض الصغيرة بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 200 دينار وتصل حتى 1000 دينار أردني.

يمكن لطالب قرض سلفة بدون كفيل ولا تحويل الراتب التقديم على الطلب من خلال تسجيل الدخول على رابط القرض الشخصي وتعبئة النموذج بالبيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل. يمكن أيضاً لطالب تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب وبدون كفيل التقديم على الطلب من خلال زيارة مكتب سلفة. تتيح منصة سلفة الإلكترونية لطالب التمويل الاتصال على الأرقام الخاصة بها للاستفسار عن كافة التفاصيل الخاصة بالقرض 616-266-775-962+ أو الأتصال على الرقم 617-266-755-962+. يشترط للحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية أن يكون طالب القرض من الموظفين بأجر شهري. يشترط أن يقوم صاحب العمل الخاص بطالب التمويل بتقديم طلب للحصول على قرض سلفة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية. لا يشترط تحويل الراتب الشهرى لطالب القرض ولكن يلتزم طالب القرض بسداد قيمة السلفة على هيئة أقساط متساوية في غضون فترة من 6 أشهر حتى 24 شهر. تقوم منصة سلفة بخصم أقساط التمويل من الراتب الشهري لطالب القرض. يجب أن يكون طالب القرض بتقديم رقم الهوية الوطنية الخاصة به والمكون من 10 أرقام.

أهم مزايا قرض سلفةكيفية التقديم على التمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأهم الشروط